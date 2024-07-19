Способны убить: энтомолог рассказал о ядовитых пауках, обитающих в Подмосковье

В Подмосковье обитает несколько видов ядовитых пауков, самые опасные из них — крестовик и каракурт, предупредил энтомолог Дмитрий Пузанов в интервью Regions .

Паук-крестовик, объяснил эксперт, имеет настолько сильные челюсти, что способен прокусить кожу. Однако серьезный вред здоровью, как правило, наносит не яд членистоногого, а возможная аллергическая реакция на укус. Могут появиться зуд, отеки, покраснения и даже возникнуть анафилактический шок.

Ядовитого каракурта, продолжил Дмитрий Пузанов, в Подмосковье можно встретить недалеко от дачных участков. Данные членистоногие особенно активны в солнечные дни. Яд этого паука может вызвать тяжелое отравление со смертельным исходом.

«Особенно каракурт любит плести паутину в норах грызунов, местами его обитания также являются пустоши, канавы, заброшенные поселения», — перечислил специалист.

Если вы обнаружили опасного паука на придомовой территории, то не убивайте его, указал энтомолог. Вместо этого следует вызвать специалистов, которые вернут членистоногое в дикую природу.