Стартовало голосование за очистку пруда в деревне Нефедьево в округе Красногорск

В Подмосковье началось народное голосование в рамках масштабной программы «100 прудов и озер», определяющей, какие водоемы региона получат комплексную очистку в 2026 году. Среди претендентов — озеро на реке Грязева в деревне Нефедьево городского округа Красногорск, когда-то бывшее популярным местом отдыха местных жителей, а сегодня требующее реабилитации.

Голосование на платформе «Добродел» продлится до 10 декабря, и за первую неделю более 50 красногорцев уже поддержали инициативу по возрождению этого водоема. Победа в голосовании гарантирует водоему включение в план работ на 2026 год с проведением дноуглубительных работ, очисткой береговой линии и восстановлением экосистемы. Для жителей Красногорска это шанс не только улучшить экологическую обстановку, но и вернуть территории статус рекреационной зоны, где можно проводить время с семьей и наслаждаться природой без признаков антропогенного воздействия.

Пока же озеро в Нефедьево демонстрирует типичные признаки деградации — береговая линия активно зарастает, а в теплые периоды наблюдается интенсивное цветение воды, снижающее ее качество и эстетическую привлекательность.

Программа «100 прудов и озер» реализуется по инициативе губернатора Московской области и представляет собой пример действенного инструмента общественного участия в благоустройстве. Всего в общеобластном голосовании уже приняли участие более 17 тысяч человек, что свидетельствует о высоком интересе жителей к экологическому состоянию малых водоемов. Для поддержки конкретного объекта необходимо перейти по ссылке (https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026/map/64) и подтвердить свой выбор, потратив на процедуру не более двух минут.