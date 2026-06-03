В Серпухове школьников пригласили на интерактив о государственных символах России

Участниками смогут стать школьники. Им расскажут о значении главных символов России, как и для чего создавались первые гербы и флаги, познакомят с традициями и строгими правилами, которые диктуют эти почетные знаки. Кроме того, для участников проведут мастер-класс, на котором можно будет создать уникальный герб своей семьи. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+