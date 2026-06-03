В Серпухове школьников пригласили на интерактив о государственных символах России
Школьники Серпухова смогут посетить интерактив о государственных символах России
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
В пятницу, 12 июня, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет интерактивное занятие «Овеянные славой символы России», приуроченное ко Дню России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Участниками смогут стать школьники. Им расскажут о значении главных символов России, как и для чего создавались первые гербы и флаги, познакомят с традициями и строгими правилами, которые диктуют эти почетные знаки. Кроме того, для участников проведут мастер-класс, на котором можно будет создать уникальный герб своей семьи. Узнать другие подробности можно на сайте.
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