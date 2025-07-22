Субъекты РФ подготовят программы по стимулированию циркулярной экономики

С середины июля Российский экологический оператор (РЭО) запустил серию обучающих мероприятий по всей стране, которые завершатся в конце лета и охватят все регионы. Задача этих встреч — содействие регионам в создании первых версий программ к концу года, соответствующих задачам, обозначенным в указе президента и федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».

«Эти программы должны четко показывать пути достижения целевых показателей нацпроекта „Экономика замкнутого цикла“ к 2030 году. К этому сроку регионы должны будут перерабатывать не менее половины производимых отходов и сократить захоронение отходов до 25%», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Она акцентировала внимание на том, что каждый регион самостоятельно определит скорость и промежуточные этапы, исходя из имеющихся ресурсов, но должен прийти к общим показателям к 2030 году.

Она подчеркнула, что для оказания помощи регионам РЭО организует информационные семинары до конца августа, где специалисты компании подробно разъясняют все методологические аспекты. Ожидается, что регионы завершат разработку собственных программ к концу года.

Эти документы станут важным инструментом для достижения основных целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в состав национального проекта «Экология». Региональные программы будут включать в себя детальный анализ текущей ситуации в области создания и переработки вторичного сырья, описание возможных схем сотрудничества между разными сферами, оценку возможностей замены первичного сырья вторичным и подробный план действий.

Особое значение будет придаваться взаимодействию между различными ведомствами. В разработке программ должны участвовать не только органы, отвечающие за охрану окружающей среды, но и учреждения, занимающиеся строительством, транспортом и промышленностью.

РЭО оказывает всемерную поддержку этому процессу, предоставляя методическую помощь и обеспечивая единый подход к формированию документов по всей стране.