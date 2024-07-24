Тридцать два пруда очистят в этом году в Истре

Тридцать два пруда приведут в порядок в этом году в Истре, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Водоемы очистят от мусора, излишней растительности, кустарников и деревьев.

Наибольший объем работ запланирован в Новопетровско-Ядроминском — там очистят девять прудов. Шесть водоемов приведут в порядок в Дедовске, четыре — в Букаревском, три — в Лучинском, по два — в Истре, Ивановском, Бужарово, Снегирях и Кострово-Онуфриево.

Двадцать прудов будут очищены силами МБУ «ДОДХИБИМР», еще десять — с помощью подрядной организации. Завершить все работы планируется в конце сентября.

В рамках программы «100 прудов и озер» сейчас работы ведутся в Новопетровском. По этой программе очистят и пруд возле Гидропроекта в Дедовске.