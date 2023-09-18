Тысячу саженцев высадили в Красногорске в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Жители муниципалитета высадили ряд саженцев нескольких сортов растений в ЖК «Красногорск Парк» и «ЗаМитино».

Член окружного Совета депутатов Артур Бадретдинов прокомментировал проведение акции и отметил, что подобные мероприятия не только позитивно влияют на экологию, но и помогают людям познакомиться во время совместного доброго дела и наладить соседские взаимоотношения.

Во время посадки деревьев для всех участников акции в Красногорске работала полевая кухня, чтобы жители могли согреться горячим чаем.

С начала 2023 года на территории муниципалитета посадили более 14 тысяч новых деревьев, процесс озеленения территории продолжается и сейчас. До конца года новые растения посадят еще на более чем полсотни адресов.