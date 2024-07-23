У деревни Антоновка в Истре приведут в порядок более 47 гектаров леса
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
На территории Деньковского участкового лесничества в Истре приведут в порядок более 47 гектаров леса. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
На участке проводят выборочную санитарную рубку, которая была назначена после лесопатологического обследования. Здесь выборочно уберут сухостойные, поврежденные, усыхающие, больные и зараженные деревья.
Порубочные остатки утилизируют путем контролируемого сжигания. Работа согласована в установленном порядке и проводится с учетом метеорологических условий.
Также в порядок приведут участок леса в границах Рождественского участкового лесничества возле деревни Падиково.