Уголовное дело завели на двоих браконьеров в Лотошино

Уголовное дело возбудили в отношении двоих жителей Лотошино за незаконную охоту. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

За помощью правоохранителей обратился представитель Управления госохотнадзора Подмосковья, который рассказал, что в лесу были выявлены признаки незаконной охоты. По подозрению в совершении преступления задержали 48-летнего и 58-летнего мужчин.

Выяснилось, что жители, находясь в лесу недалеко от деревни Мазлово, застрелили благородного оленя. Таким образом, Минэкологии региона был причинен ущерб в размере семидесяти тысяч рублей.

В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.