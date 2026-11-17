Авторы сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) включили российского нападающего «Чикаго Блэкхокс» Романа Канцерова в число претендентов на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона).

В НХЛ провели опрос среди 15 авторов сайта, который должен быть определить рейтинг претендентов на приз лучшему новичку. Канцеров набрал 14 баллов, получив одно первое место.

Возглавил список голкипер «Монреаля» Джейкоб Фаулер (68 баллов). Также в топ-5 вошли форварды Джеймс Хэггенс («Бостон», 48), Тревор Коннелли («Вегас», 32) и Гэвин Маккенна («Торонто», 28).

Канцеров на данный момент занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров-новичков с 12 очками, уступая Маккенне (13), форварду «Сан-Хосе» Ивару Стенбергу (14) и защитнику «Вашингтона» Коулу Хатсону (15). В рейтинге снайперов-новичков россиянин лидирует с 9 голами.

Ранее финский защитник Сами Леписто заявил, что он не смог закрепиться в «Вашингтоне» из-за Александра Овечкина.