В коттеджном поселке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию 14 новых малоэтажных домов блокированной застройки. Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу ООО «Оптилэнд» соответствующее разрешение.

Проект предполагает семь очередей строительства, новые таунхаусы расположены на бульваре Ирландский в деревне Красный Поселок. На территории работает детский сад, есть творческие мастерские, площадки для детей разных возрастов и зоны для тихого отдыха. Для прогулок оборудовано пять бульваров с ландшафтным дизайном, жителям доступны футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис, безопасная зона для бега и спортивной ходьбы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.