Узбекистан проявил интерес к российскому механизму РОП

Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) встретились с делегацией Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан. Встреча прошла в развитие договоренностей, достигнутых ранее на 5-м заседании Российско-Узбекской рабочей группы в Иркутске.

Стороны обсудили вопросы совершенствования системы обращения с отходами и поделились технологическим опытом в области переработки вторсырья.

Узбекская сторона отдельно заинтересовалась российским механизмом расширенной ответственности производителей (РОП). Кроме того, участники переговоров рассмотрели возможности для дальнейшего сотрудничества, включая организацию взаимных деловых поездок и участие в экологических форумах.

В пресс-службе РЭО подчеркнули, что международное сотрудничество способствует обмену передовым опытом и ускоряет развитие отрасли. Представители оператора отметили интерес зарубежных партнеров к российским наработкам, в частности к механизму РОП и цифровым решениям, и подтвердили готовность специалистов компании к дальнейшему развитию взаимодействия.