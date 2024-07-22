Уже более 500 кубометров мусора извлекли при очистке Птичьего карьера в Люберцах

В ходе очистки Птичьего карьера в Люберцах извлекли уже более пятисот кубометров мусора, сообщили в муниципальной администрации. При этом со дна водоема достали тридцать шесть автомобильных покрышек, металлические лестницы и сантехнику.

Площадь карьера составляет двадцать два с половиной гектара. Работы на объекте близятся к завершению — их окончание запланировано на конец текущего месяца.

После завершения очистки Птичьего карьера стартуют аналогичные работы на Новокрасковском карьере. Там очистят водную гладь, удалят камыш и извлекут топляк.

Очистка водоемов в округе проводится в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». С начала года привели в порядок Большой Красковский карьер, Томилинский и Ухтомский пруды. Также в рамках всероссийской акции «Вода России» были очищены часть берега реки Пехорки и Кореневский карьер.