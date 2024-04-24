В авиагрузе в Жуковском нашли попугаев, находящихся под угрозой исчезновения

Сотрудники ГУ по борьбе с контрабандой ФТС РФ и Домодедовской таможни нашли в одном из грузов в аэропорту Жуковский редчайших попугаев. Об этом говорится в сообщении ФТС России.

Авиагруз прибыл из Киргизии и предназначался столичному зоологу. В документах говорилось о сотнях попугаев разных видов. Однако сотрудники предположили, что среди пернатых могут быть редкие виды, и направили груз на экспертизу.

Выяснилось, что в грузе находились четыре пестрые розеллы и пятнадцать краснолобых прыгающих попугаев. Эти виды считаются находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз таких птиц регулирует Конвенция СИТЕС. Для перемещения таких попугаев через границу необходимо специальное разрешение Росприроднадзора.

Фото: [ ФТС России ]

В результате редкие птицы были переданы «Зоосаду Деда Мороза» в Великом Устюге. Остальных пернатых вернули отправителю.

На 63-летнего заказчика завели административное дело. Кроме того, на мужчину ранее было заведено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных за незаконный ввоз птиц в прошлом году.