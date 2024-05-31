В Городском округе Пушкинский пройдет ежегодная акция «Школа утилизации: электроника»

Жителей приглашают поучаствовать в экологической акции «Школа утилизации: электроника», которая проходит в округе круглогодично. Участники смогут сдать на переработку любую технику или ее составляющие, тем самым снизив вред от захоронения техногенных отходов.

На акции примут любое отработавшее и старое оборудование на безвозмездной основе. Сдать можно даже холодильники и кондиционеры. Для жителей это может стать возможностью помочь природе, экологично избавившись от старой домашней, офисной или бытовой техники.

Пушкинцы смогут отдать также телефоны, электронные игрушки, электроинструменты, научную и медицинскую технику, картриджи, запчасти и многое другое. Исключением является только оборудование с пометкой «радиация». Будут рады принять источники ионизирующего излучения (не менее 10 куб. м).

Акция пройдет 6 июня в Пушкино на ул. Некрасова в районе дома 3А. Попасть в нужное место можно, зайдя с территории Центрального парка культуры и отдыха. Сбор техники и электроники пройдет с 11.00 до 14.00.

«Школа утилизации: электроника» проходит в городском округе Пушкинский ежегодно в рамках реализации федеральной экологической программы. Участие в ней поможет сделать окружающий мир чаще, а также научит рациональному природопользованию. В дальнейшем вся сданная электроника и техника будет разбираться на материалы, сортироваться, и в конечном итоге приобретать вторую жизнь, либо грамотно утилизироваться без вреда для природы.