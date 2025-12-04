В России могут освободить судей и депутатов от автоматических штрафов за нарушения ПДД
«Ъ»: в Совфеде обсуждают проблему автоматических штрафов для должностных лиц
Фото: [Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф]
В Совете Федерации обсуждают правовую проблему, связанную с автоматическим наложением штрафов на особую категорию водителей — должностных лиц. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Дорожные камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения (ПДД), не учитывают особый статус судей, прокуроров, депутатов и других «спецсубъектов», выписывая им штрафы на общих основаниях.
В действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не прописан механизм освобождения этой категории лиц от санкций, наложенных в автоматическом режиме. Это создает правовой вакуум: с одной стороны, должностные лица имеют определенный иммунитет, а с другой — получают штрафы как обычные граждане.
В ходе обсуждения выявились разногласия среди самих «спецсубъектов». Одни считают, что правовая неприкосновенность должна распространяться и на штрафы с камер. Другие полагают, что иммунитет введен для защиты от произвола людей, а не от работы технических средств.
Как отмечает «Ъ», были высказаны различные предложения — от выработки единого подхода до внесения поправок в КоАП, которые бы уточнили, что особый порядок привлечения к ответственности не применяется к автоматически сформированным штрафам.
Все предложенные в ходе дискуссии инициативы будут обобщены и представлены председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. На их основе может быть подготовлена законодательная инициатива для урегулирования этого правового казуса.
