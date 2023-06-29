В Химках спасатели помогли птенцу дрозда, который выпал из гнезда

В Химках спасатели помогли птенцу дрозда, который вывалился из гнезда. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, инцидент произошел на улице Маяковского.

Так, возле седьмого дома птенец выпал из гнезда, зацепился за ветки дерева и повис вниз головой. Пернатого заметил маленький житель города, который вызвал на место спасателей.

Прибывшие сотрудники МБУ «ХимСпас» забрались на высоту третьего этажа, срезали лишние ветки, посадили птенца в шлем и аккуратно спустили его на землю. После этого пернатый будет направлен на осмотр к ветеринару.

Как отметил мальчик, заметивший птенца, если пернатое семейство не примет выпавшего малыша, он оставит его у себя. В семье мальчика уже живет один дрозд.