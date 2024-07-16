В Кемеровской области планируют разрешить сбор кедровых орехов уже через месяц

В Кемеровской области могут разрешить сбор кедровых орехов жителями и гостями региона через месяц. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на региональный департамент лесного хозяйства.

Уточняется, что в текущем году ожидают неплохой урожай.

Отмечается, что сезон заготовки кедрового ореха чаще всего наступает в середине августа. В этом году сроки с учетом спелости шишки позволяют разрешить готовить орех с 17 августа.

Ранее сообщалось, что специалисты лесного комплекса неоднократно заявляли, что ранний и неправильный сбор ореха фактически убивает кузбасские кедры.