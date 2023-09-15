В Кемеровской области выявили города с наиболее загрязненным воздухом

В Кузбассе раскрыта информация об уровне загрязнения воздуха в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске по итогам прошлого месяца. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Отмечается, что в областном центре зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, прежде всего в Центральном и Ленинском районах.

Добавляется, что в центре Новокузнецка содержание формальдегида в воздухе более чем вдвое превысила предельно-допустимую концентрацию. Кроме того, в городе наблюдется и превышение предельно-допустимых концентраций диоксида азота, сероводорода, фтористого водорода, взвешенных веществ.

Поясняется, что в Прокопьевске отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами в Рудничном и Центральном районах.