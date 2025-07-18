В Курганской области построят современный комплекс по обработке ТКО на 160 тысяч тонн

Правительство Курганской области инициировало концессионное соглашение, направленное на создание инновационного предприятия в сфере управления отходами. Данное соглашение является первым в своем роде, заключенным на основании распоряжения правительства РФ № 649-р от 20.03.2025, которое предоставляет возможность 19 субъектам РФ заключать концессии с инвесторами без конкурсных процедур с целью создания обрабатывающих мощностей общим объемом 5 миллионов тонн ТКО.

Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается до 3,9 миллиардов рублей. На финансирование будет предоставлен капитальный грант в размере около 1,9 миллиардов рублей. Также рассматривается возможность получения субсидии из федерального бюджета в рамках правил, определенных постановлением Правительства РФ № 1222. Министерство природных ресурсов РФ осуществляет отбор проектов для предоставления субсидий.

Российский экологический оператор (РЭО) оказал поддержку региону в виде консультаций и экспертной оценки при подготовке соглашения, включая финансово-юридическую экспертизу документации.

По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, развитие инфраструктуры обращения с отходами является приоритетным направлением реформы в данной области. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 400 объектов общей мощностью 27 миллионов тонн. Комплекс в Курганской области, обеспечивающий полный цикл обращения с отходами, от сортировки до утилизации и размещения, является примером подхода, который продвигается по всей стране. Реализация подобных проектов помогает регионам сократить объемы захоронения отходов и увеличить долю перерабатываемых материалов. Поддержка строительства современных объектов будет продолжена по всей России.

Соглашение заключено между правительством Курганской области и компанией «МСК-К». Проект предполагает сортировку 160 тысяч тонн ТКО в год, переработку 48 тысяч тонн путем компостирования с получением 16,8 тысяч тонн почвогрунта и 16 тысяч тонн альтернативного топлива. Кроме того, планируется переработка 16 тысяч тонн крупногабаритных отходов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил, что новые объекты являются не только элементами инфраструктуры, но и инструментом для формирования экономики замкнутого цикла. Минприроды совместно с РЭО оказывает помощь регионам в разработке концессионных соглашений, финансовом моделировании и ускорении реализации проектов, оказывающих непосредственное влияние на экологическую обстановку и качество жизни.

Строительство будет реализовано в два этапа: ввод в эксплуатацию мощностей для обработки и утилизации отходов запланирован на сентябрь 2027 года, а объекта размещения — на ноябрь 2029 года.