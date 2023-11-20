В лесах Подмосковья с начала года провели 255 субботников
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В лесах Подмосковья с начала текущего года провели 255 субботников и 20 акций по уборке мусора «Чистый лес». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
В мероприятиях приняли участие около полутора тысяч человек. Это работники лесной отрасли, представители муниципальных администраций, областные депутаты и волонтеры.
Лесовосстановительные работы провели на 3,7 тысячи гектаров. От мусора было очищено более 2,8 тысячи гектаров лесных территорий. Также в лесах убрали порядка 4,7 тысячи аварийных деревьев.
«Воспроизводство и защита лесов, уборка мусора на лесных территориях, проведение субботников — все эти мероприятия способствуют улучшению состояния экосистемы леса», - подчеркнул зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, который курирует Комлесхоз региона.