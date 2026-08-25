Алкоголь под запретом: Рязанская область присоединилась к «сухому закону» в День знаний

В День знаний, 1 сентября, жители Рязанской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах и торговых сетях — соответствующий запрет действует согласно региональному закону. Впрочем, рязанцы в этом вопросе не одиноки: по данным анализа региональных нормативных актов, аналогичные ограничения на розничную продажу спиртного в этот день вводят 60 субъектов Российской Федерации. Это часть ежегодной практики, когда местные власти самостоятельно устанавливают дополнительные «сухие дни» помимо федерального ограничения на ночную продажу алкоголя. Об этом сообщает издание 7info .

Региональный закон Рязанской области, помимо Дня знаний, закрепляет еще несколько дат, когда магазинам и супермаркетам запрещено торговать спиртным. В этот список входят День российского студенчества (25 января), День защиты детей (1 июня), День молодежи (последняя суббота июня) и Международный день студентов (17 ноября). Важно отметить, что все эти ограничения распространяются исключительно на розничную торговлю в магазинах и не касаются заведений общественного питания — кафе, баров и ресторанов, где продажа алкоголя в эти дни разрешена.

Принятие таких мер преследует социально значимые цели: ограничение доступности алкоголя в праздничные и памятные даты, особенно связанные с детьми и молодежью. Как показывает практика, к инициативе массово присоединяются регионы по всей стране — от Дальнего Востока до Центральной России. Таким образом, рязанцам 1 сентября стоит планировать свои покупки заранее или перенести застолье в ресторан, а тем, кто не знал о запрете, — не удивляться закрытым полкам в алкомаркетах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье закрылся 1621 алкомаркет в МКД, еще более 450 кафе и баров могут продавать алкоголь лишь два часа в сутки.