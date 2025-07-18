В Новгородской области досрочно завершили намеченный на год план по закупке спецтехники для уборки мусора

Об этом сообщил заместитель руководителя Минприроды РФ Денис Буцаев на совещании, посвященном организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое прошло в Координационном центре Правительства РФ. Специалисты Российского экологического оператора представили аналитический обзор текущей ситуации в сфере ТКО в регионе.

«Согласно дорожным картам, в этом году планировалось приобрести 273 единицы специализированной техники. На данный момент закуплено 122 единицы, что соответствует 45% от запланированного количества. За последнюю неделю добавилось еще 13 единиц: 12 — в Республике Крым и 1 — в Новгородской области. Отмечу, что Новгородская область в полном объеме реализовала годовой план по приобретению техники, за что выражаю признательность региону. Тем не менее, общий спрос на технику по-прежнему остается значительным», — подчеркнул Денис Буцаев.

В целом, совокупная потребность в дополнительной технике у регионов, входящих в «красную» и «желтую» зоны, постепенно снижается за счет закупок мусороуборочных машин и на сегодняшний день составляет 619 единиц.

Для приобретения необходимой техники регионы могут воспользоваться программой льготного лизинга. К середине июля было подано 133 заявки на покупку 653 единиц техники.