В округе Шатура прошла экологическая акция «Вода России» на берегу Лемешинского озера

На берегу Лемешинского озера развернулся масштабный субботник, в котором приняли участие люди и техника. Это живописное место пользуется огромной популярностью у жителей близлежащих деревень и поселков как зона отдыха. Поэтому инициативу по благоустройству прибрежной территории, включающую уборку мусора, покос травы, вырубку кустарников и старых деревьев, поддержали глава округа Николай Прилуцкий, волонтеры, общественные деятели и депутаты.

«Сегодня мы участвуем в акции «Вода России». Эта акция проводится в нашем регионе уже не первый год. Здесь собрались все: депутаты, волонтеры Московской области, партия «Единая Россия», «Молодая гвардия» и просто неравнодушные жители, проживающие в этом районе», — поделился Дмитрий Янин, председатель Совета депутатов муниципального округа Шатура.

Для участников акции был подготовлен необходимый инвентарь, а для поддержания позитивного настроения была организована небольшая концертная программа.

«Задействовано около 80 человек. В работе участвуют сотрудники дорожной службы, представители управляющей компании и активные жители, которые помогают нам приводить в порядок территорию вокруг озера. В августе-сентябре планируется привлечь подрядчика для очистки водной поверхности озера. Будут удалены водные растения, очищено дно, на берег будет насыпан песок. Также в дальнейшем мы планируем привезти песок и выровнять его для создания комфортной пляжной зоны», — пояснил заместитель главы муниципального округа Шатура Вячеслав Федотов.

Небольшое озеро, предположительно образовавшееся в результате падения метеорита, известно своей кристальной чистотой. В нем обитает разнообразная рыба. Местные жители приезжают сюда с семьями, чтобы покататься на сапбордах или просто отдохнуть на берегу рядом с живописной дубовой рощей.

В ходе субботника было собрано большое количество мусора в прибрежной зоне. Обрезанные ветки деревьев и кустарников измельчались прямо на месте, превращаясь в щепу. Скошенную траву упаковывали в мешки и вывозили. Завершением мероприятия стал обед для участников, в который входили солдатская каша и ароматный чай.