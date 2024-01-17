В Подмосковье будут искать редчайшую бабочку

Обыкновенный аполлон занесен в Красную книгу Подмосковья, Красные книги России и другие специальные документы. Как сообщил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов, мотылек находится под угрозой исчезновения. Тем не менее есть надежда на улучшение состояния популяции. Для этого и необходимо провести зоологическое исследование.

В рамках мероприятий будет осуществлен поиск новых мест обитания вида, а также разработка мер по сохранению свойственных для него биотопов.

Обыкновенный аполлон — крупная дневная бабочка с размахом крыльев 5-9 сантиметров, снежно-белого цвета, с рисунком из отдельных черных и красных пятен (на заднем крыле два глазчатых красных пятна в черной обводке с белыми глазками). Бабочки активны лишь в полуденные часы. В 2018 году несколько экземпляров были обнаружены на территории городских округов Луховицы и Егорьевск, что стало приятной новостью после длительного затишья.