В Подмосковье готовятся к паводку
Фото: [Минэкологии МО]
В Подмосковье готовятся к паводку. Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, сотрудники ведомства с 5 февраля принимают участие в комиссионных обследованиях в 39 муниципалитетах.
Члены комиссии проверяют участки рек, которые в прошлые годы подтапливали населенные пункты региона. Также обследуют гидротехнические сооружения.
«Основной задачей работы комиссии является проверка и заблаговременная подготовка к безопасному пропуску паводковых вод в Подмосковье, особенно на тех участках, по которым были зафиксированы неудовлетворительное содержание береговой полосы, навалы в руслах и даны четкие поручения по их ликвидации», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
По словам специалистов, подготовиться к паводку важно до схода снега. Это позволит выявить и устранить навалы растительности и мусора, проверить состояние труб и коллекторов.