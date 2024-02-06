В Подмосковье готовятся к паводку

«Основной задачей работы комиссии является проверка и заблаговременная подготовка к безопасному пропуску паводковых вод в Подмосковье, особенно на тех участках, по которым были зафиксированы неудовлетворительное содержание береговой полосы, навалы в руслах и даны четкие поручения по их ликвидации», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.