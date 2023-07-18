В Подмосковье подвели итоги конкурса на лучшее фото летнего леса

В подмосковном Комлесхозе подвели итоги конкурса на лучший снимок летнего леса – #летовлесу2023. В результате были определены пять победителей.

Так, победителем стала фотография из Красногорска, на которой запечатлены утки в деревне Сабурово. Также в число победителей вошли фотографии от жителей Шатуры, Орехово-Зуево, Луховиц и Протвино.

Фото: [ Комитет лесного хозяйства МО ]

«Поздравляем победителей! Благодаря вашим фотографиям мы наблюдали за лесными красотами нашего прекрасного Подмосковья в июне», - говорится в сообщении комитета.

В ближайшее время авторам лучших снимков вручат призы.