В Подмосковье подвели итоги конкурса на лучшее фото летнего леса
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В подмосковном Комлесхозе подвели итоги конкурса на лучший снимок летнего леса – #летовлесу2023. В результате были определены пять победителей.
Так, победителем стала фотография из Красногорска, на которой запечатлены утки в деревне Сабурово. Также в число победителей вошли фотографии от жителей Шатуры, Орехово-Зуево, Луховиц и Протвино.
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
«Поздравляем победителей! Благодаря вашим фотографиям мы наблюдали за лесными красотами нашего прекрасного Подмосковья в июне», - говорится в сообщении комитета.
В ближайшее время авторам лучших снимков вручат призы.