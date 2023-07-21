В Подмосковье продолжается расчистка реки Македонки и Малаховского озера. Как рассказали в Минэкологии региона, в ходе работ из водоемов извлекли уже 2,4 тысячи кубометров донных отложений.

«Порядка 1,8 тысячи кубометров уже вывезено», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, сейчас специалисты продолжают извлекать отложения и приводят в порядок береговую линию.

Все работы ведутся в соответствии с установленным графиком под строгим контролем властей и инициативных жителей. Особое внимание уделяется состоянию обитателей водоемов.