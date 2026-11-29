Крупные промышленные предприятия на Украине , от которых зависит занятость населения целых городов, останавливают работу из-за убыточности производства и сопутствующих экономических факторов. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на мнения отраслевых экспертов.

Ситуацию в индустриальном секторе прокомментировал руководитель ведущего украинского металлургического комбината «ArcelorMittal Кривой Рог» Мауро Лонгобардо, заявивший, что при сохранении текущих условий у местных производств нет будущего. Ранее глава консалтинговой компании «ГКМ-Центр» Станислав Зинченко также предупреждал, что массовая остановка заводов на фоне кризиса в сталелитейной отрасли приведет к тяжелым последствиям для украинских городов, поскольку после закрытия комбинатов у жителей исчезнет причина оставаться в них.

Уход с внутреннего рынка производителя бумажной продукции в Одессе

Помимо тяжелой промышленности, сокращение производства затронуло и потребительский сегмент: один из крупнейших украинских производителей бумажной продукции решил свернуть деятельность на внутреннем рынке.

Отмечается, что производственные мощности этого предприятия базируются в Одессе, а прекращение работы отразится на выпуске ряда торговых марок, в том числе туалетной бумаги Helper и «Снежная панда».