В Подмосковье с начала года не выявили случаев птичьего гриппа

С начала года сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области провели четырнадцать рейдовых мероприятий по мониторингу ситуации с птичьим гриппом в окрестностях крупных птицеводческих хозяйств, сообщила пресс-служба ведомства.

Работа по мониторингу была усилена, чтобы своевременно выявлять высокопатогенный грипп птиц. Материалы каждую неделю направляются в Минсельхозпрод региона, подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Обнаружено лишь четыре павших особи голубя, лабораторный анализ биоматериала не выявил случаев гриппа птиц», — сказал глава Минэкологии Подмосковья.

Согласно сведениям Россельхознадзора, в прошлом году в России зафиксировали семьдесят пять вспышек птичьего гриппа.

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