В Подмосковье создают природные холодильники для хранения посадочного материала

Специалисты областных учреждений «Центрлесхоз» и «Мособллес» начали работу по созданию снежных куч и ледников.

Как отмечает председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, устойчивый и обильный снежный покров позволяет создать хранилища для временного хранения посадочного материала. На территории Дмитровского и Орешковского лесных питомников природные холодильники уже создаются.

Воздушные «подушки» будут препятствовать быстрому таянью снега весной и поддержат внутри ледников и снежных куч минусовую температуру до середины весны. Пребывание в таких хранилищах позволяет сеянцам безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки.

Работа ведется в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».