В Подмосковье стартовала акция по выявлению незаконной заготовки древесины

Профилактическое мероприятие «Незаконная рубка» стартовала в четверг в Подмосковье.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, незаконная вырубка леса входит в пятерку рейтинг-листа обращений граждан в Центр управления регионом и на портал «Добродел». Поэтому лесная охрана Комлесхоза уделяет этому вопросу особое внимание.

В лесничествах будет серьезно увеличено количество патрулирований с привлечением сотрудников правоохранительных органов, общественности, казаков

Действующее законодательство, напомним, предусматривает за незаконную рубку деревьев административное наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических лиц.

Акция будет проходить в период с 25 января по 31 декабря 2024 года.