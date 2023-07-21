В Подмосковье в рамках второго этапа борьбы с борщевиком обработали 13 тысяч гектаров земли

В Подмосковье план работ в рамках второго этапа борьбы с борщевиком выполнен уже на 64%. Так, в муниципалитетах провели обработку на тринадцати тысячах гектаров земли.

Второй этап работ стартовал в конце июля. В его рамках наибольший объем работ провели в Клину, Можайске и Волоколамске. Там обработали две тысячи, 1,8 тысячи и 1,2 тысячи гектаров земли соответственно.

Борьбой с сорняком охвачены и частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе, если этого не сделал владелец участка.

Как отметили в Минсельхозпроде региона, в рамках первого этапа борьбы с борщевиком в области обработали свыше двадцати тысяч гектаров земли.