В подмосковном памятнике природы установили охранную зону

Проект разработан Министерством экологии и природопользования Московской области. Как отмечает глава ведомства Тихон Фирсов, площадь охранной зоны составляет 94,97 гектаров. Здесь обитает 57 видов позвоночных животных, пять видов рыб, а также амфибии, рептилия, птицы и млекопитающиеся.

Создание данной охранной зоны, считает министр, позволит уменьшить рекреационную нагрузку на особо охраняемую природную территорию, сохранить ее обитателей и уникальные природные ландшафты. В охранной зоне будет запрещено разведение костров, проезд моторной техники и все, что может привести к загрязнению территории.