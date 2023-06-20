В Пушкино в рамках акции «Вода России» собрали 16 м³ мусора и 24 м³ порубочных материалов

Более сотни жителей Пушкино поучаствовали в федеральной акции «Вода России». Они вышли на уборку берегов реки Серебрянки. К неравнодушным местным жителям присоединились активисты Молодой Гвардии «Единой России» и сотрудники МЧС по Городскому округу Пушкинский.

Вместе участники акции собрали 16 кубометров мусора и 24 кубометра порубочных материалов – это пни, стволы, ветви и корни деревьев. При этом к труднодоступным местам волонтеры подбирались на лодке, которую как раз для этого предоставили сотрудники МЧС.

Таким образом, пушкинцы совместными усилиями очистили как берега, так и саму реку Серебрянку в районе города. Федеральная акция «Вода России» как раз об этом. Она направлена на повышение экологической культуры жителей и привлекает внимание молодежи к теме охраны водоемов и улучшения качества воды в них.