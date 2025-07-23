В Российском университете дружбы народов, при Институте экологии, создадут кафедру Российского экологического оператора

Соответствующее соглашение, нацеленное на создание учебной платформы для подготовки квалифицированных специалистов в области управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) и продвижения принципов циклической экономики, заключено между РЭО и РУДН.

«Сегодня сфера переработки отходов стремительно прогрессирует, и ощущается острая нужда в экспертах, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Кафедра РЭО в РУДН станет ключевым центром подготовки именно таких специалистов, сочетающих передовые знания, системный подход и глубокое понимание отраслевой специфики, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Новая кафедра способствует более тесному взаимодействию образования и производственной деятельности, что повысит качество подготовки выпускников и позволит оперативно адаптироваться к потребностям рынка труда».

В процессе обучения студенты смогут вовлекаться в практические занятия и научные исследования, а также использовать учебные материалы и методические разработки, предоставленные РЭО. Особый акцент будет сделан на развитии у студентов междисциплинарных компетенций, необходимых для успешной карьеры в компаниях экологической и промышленной сфер.

«Открытие кафедры РЭО в Институте экологии — это важный стратегический шаг, нацеленный на улучшение качества подготовки специалистов, активизацию научных исследований и разработку практических решений в сфере обращения с отходами. Это позволит России укрепить свою экономическую стабильность, соответствовать международным нормам и обеспечивать устойчивое развитие государства в современном мире», — подчеркнула директор Института экологии Елена Савенкова.

Профессорско-преподавательский состав кафедры будет проводить занятия по специализированным дисциплинам в соответствии с утвержденной учебной программой, что позволит студентам получить необходимые знания и навыки для успешной профессиональной реализации.

Помимо образовательного процесса, кафедра планирует заниматься проведением научно-технических работ, разработкой решений для актуальных отраслевых задач, а также организацией программ дополнительного профессионального обучения.

Следует отметить, что РЭО и РУДН уже ведут сотрудничество в рамках ряда совместных проектов, включая образовательный онлайн-курс по циклической экономике, участие РЭО в магистерской программе и поддержку одаренных студентов через стипендиальную программу. Все эти начинания осуществляются в рамках Консорциума по экономике замкнутого цикла, созданного РЭО.