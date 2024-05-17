В Рузе по требованию Минэкологии Подмосковья устранили нелегальную свалку

В Рузе по требованию Министерства экологии и природопользования Московской области устранили нелегальную свалку строительного мусора. Нарушение было выявлено недалеко от деревни Головинка.

Свалку обнаружили во время рейда на одном из частных участков. После этого был установлен собственник земель. Министерство выдало ему предостережение о недопущении нарушений обязательных требований.

«В настоящее время свалка убрана землевладельцем, территория приведена в надлежащее состояние», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее по требованию министерства устранили нелегальную свалку в Наро-Фоминске. Там нарушитель размещал отходы на открытом грунте.