В Самарской области фотоловушки обнаружили полсотни случаев незаконного сброса отходов строительства

Региональный оператор «Экология» развернул широкомасштабную инициативу по противодействию нелегальному избавлению от строительного мусора и выявлению лиц, ответственных за это. С помощью камер-ловушек и систем видеоконтроля в зонах повышенного риска оператор регистрирует противоправные действия и идентифицирует транспортные средства, причастные к несанкционированному вывозу строительного хлама и осуществляющие коммерческую деятельность в этой сфере.

«Нелегальный вывоз отходов представляет серьезную угрозу для окружающей среды и благополучия населения. Неконтролируемое размещение строительного мусора ведет к загрязнению почвы, воды и атмосферы, провоцируя распространение заболеваний. В Самаре начали применять современные технологические решения для борьбы с нарушителями — установили фотоловушки и организовали постоянный мониторинг с привлечением специальных групп наблюдателей. С 5 июня они выявили 50 нарушений, информация о которых была передана в компетентные органы. Напоминаем, что за несанкционированный выброс мусора предусмотрены штрафные взыскания», — заявили в пресс-службе Российского экологического оператора.

В соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за выброс мусора в неустановленном месте физическим лицам грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам — от 20 тысяч до 40 тысяч, а юридическим лицам — от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. В случае повторного нарушения или при транспортировке опасных отходов (I–IV классов опасности) без необходимой документации размеры штрафов могут быть увеличены.

Стоит подчеркнуть, что строительные отходы не входят в категорию твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Масштаб работы по борьбе с нарушителями будет расширяться — мы планируем установить больше камер видеонаблюдения, регулярно проводить рейды совместно с контролирующими органами и усилить контроль в проблемных местах. Я обращаюсь к гражданам с просьбой внести свой вклад в решение этой проблемы, сообщая о фактах нелегального выброса мусора по телефону горячей линии — 8 800 100 37 00», — прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков.

Граждане могут оказать содействие в решении проблемы, оперативно сообщая о фактах несанкционированного сброса мусора. Это также можно сделать через сервис «РЭО Радар», разработанный Российским экологическим оператором.