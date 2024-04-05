В Серебряных Прудах спасли заблудившегося бобра

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли бобру, который заблудился на территории поселка Успенский в Серебряных Прудах. Инцидент произошел накануне.

В службу «112» обратились жители населенного пункта, которые заметили животное в подъезде одного из жилых домов.

Прибывшие на место специалисты выпустили бобра из подъезда, а затем поймали его с помощью веревки и аккуратно перенесли в аварийно-спасательную машину. После этого хвостатого отвезли к ветеринару. Осмотр показал, что животное здорово.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Проверив состояние зверька, спасатели отвезли его к ближайшему к поселку водоему и отпустили.