Дзюдоист из Подмосковья стал лучшим на первенстве мира в Ташкенте
Дзюдоист из Подмосковья стал лучшим на первенстве мира
Фото: [Федерация дзюдо России]
Подмосковный спортсмен Павел Коловердов (весовая категория до 73 кг, Фрязино) одержал победу на первенстве мира по дзюдо среди юниоров до 21 года, которое проходило с 19 по 22 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале он встретился с обладателем трех титулов сильнейшего на африканском континенте Уссамой Абдельхаком Хезилом (Алжир) и смог завоевать золотую медаль. Участниками турнира стали 574 спортсмена из 78 стран. Сборная России заняла первое место в медальном зачете индивидуальных соревнований и установила национальный рекорд по числу золотых наград. Команда впервые в истории выиграла на юниорском чемпионате мира четыре титула.
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