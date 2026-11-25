Жители Керчи остались без света: опубликован список обесточенных улиц и районов
В «Крымэнерго» предупредили об отключении света в Керчи на срок до 12 часов
В нескольких районах Керчи временно ограничили подачу электроэнергии на период проведения противоаварийных работ, об этом сообщает предприятие«Крымэнерго». По официальной оценке энергетиков, отключения могут продлиться до 12 часов.
Перечень обесточенных районов и улиц
В зону временного отключения попали следующие городские территории и адреса:
- районы промбазы, автовокзала, Верхний Солнечный, Партизанский, Старый Карантин и КУОР;
- улица Ворошилова (дом 37), улицы Радищева и Кубанская;
- микрорайон Марат-5 и территория крепости Ени-Кале.
Энергетики уточняют, что 12-часовой интервал является ориентировочным временем проведения работ.