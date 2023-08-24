В Сеуле протестующие против сброса воды с АЭС «Фукусима-1» ворвались в японское посольство

В Сеуле группа протестующих против сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1» ворвалась на территорию японского посольства, сообщает Kyodo.

Полиция задержала как минимум 14 активистов.

Сегодня Япония начала сброс очищенной воды с атомной станции. Это решение вызвало протест со стороны соседей Японии – России, Китая и Южной Кореи. МИД Китая потребовал прекратить сброс.

В очищенной воде находится в минимальных количествах радиоактивный изотоп водорода тритий.

Хотя сброс воды проходит под контролем МАГАТЭ, эксперты сомневаются в полной его безопасности. Так, представитель неправительственной японской организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Тан считает, что МАГАТЭ не оценивает влияние сброса в долгосрочной перспективе.

«Фукусима-1» планирует сбрасывать в океан воду в течение 30 лет, и никто не проводил оценку последствий такого длительного воздействия на окружающую среду, утверждает эксперт.