В Шатуре бьют тревогу из-за нашествия непарного шелкопряда
Фото: [Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура]
Жители Шатуры обнаружили гусениц непарного шелкопряда. Насекомые, которых относят к так называемым «карантинным объектам», способны нанести большой ущерб растительности региона, сообщает портал Regions.ru.
Гусеницы непарного шелкопряда способны объесть листву деревьев и кустарников на большой территории. В прошлом году подмосковные дачники уже сталкивались с этой напастью. Жители Подмосковья и специалисты ГКУ МО «Мособллес» вели химическую обработку растений против этого вредителя.
Однако, как выяснилось, яйца шелкопряда сумели отлично перезимовать даже после мощного воздействия препаратов.
Люди опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда шелкопряд уничтожил значительную часть урожая. Как сообщили порталу в Комитете лесного хозяйства Московской области, в этом году запланирована новая химическая атака на вредителей.
«Техника обработки, которую проведут в шатурских лесах, отличается высокой эффективностью. Это позволит уничтожить вредителей в предельно сжатые сроки. Перед началом обработки местных жителей обязательно оповестят», — сообщил глава Минсельхоза Московской области Владислав Мурашов.