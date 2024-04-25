В Шатуре бьют тревогу из-за нашествия непарного шелкопряда

Жители Шатуры обнаружили гусениц непарного шелкопряда. Насекомые, которых относят к так называемым «карантинным объектам», способны нанести большой ущерб растительности региона, сообщает портал Regions.ru.

Гусеницы непарного шелкопряда способны объесть листву деревьев и кустарников на большой территории. В прошлом году подмосковные дачники уже сталкивались с этой напастью. Жители Подмосковья и специалисты ГКУ МО «Мособллес» вели химическую обработку растений против этого вредителя.

Однако, как выяснилось, яйца шелкопряда сумели отлично перезимовать даже после мощного воздействия препаратов.

Люди опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда шелкопряд уничтожил значительную часть урожая. Как сообщили порталу в Комитете лесного хозяйства Московской области, в этом году запланирована новая химическая атака на вредителей.