В Волоколамске по обращениям жителей проверили состояние леса

Так, жители сообщили, что на лесной территории вблизи земельных участков и частных домов есть аварийные деревья.

В рамках проверки леса специалисты выявили три аварийных дерева. Сейчас готовятся документы на включение этих участков леса в план работ по ликвидации аварийных деревьев.

Аварийными называют деревья, у которых имеются структурные изъяны, в том числе гниль и обрыв корней. Это деревья, которые могут упасть и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан. В рамках работ устраняют те деревья, которые расположены на расстоянии не более ста метров от населенных пунктов.