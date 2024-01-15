В Волоколамске по обращениям жителей проверили состояние леса
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Волоколамске по обращениям жителей коттеджного поселка «Цветочные берега» проверили состояние леса, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Так, жители сообщили, что на лесной территории вблизи земельных участков и частных домов есть аварийные деревья.
В рамках проверки леса специалисты выявили три аварийных дерева. Сейчас готовятся документы на включение этих участков леса в план работ по ликвидации аварийных деревьев.
Аварийными называют деревья, у которых имеются структурные изъяны, в том числе гниль и обрыв корней. Это деревья, которые могут упасть и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан. В рамках работ устраняют те деревья, которые расположены на расстоянии не более ста метров от населенных пунктов.