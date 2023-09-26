Вейкборд-парк планируют обустроить в акватории озера Сенеж в подмосковном Солнечногорске

Министерство экологии и природопользования Подмосковья будет следить за работой нового вейкборд-парк, который планируют открыть в Солнечногорске.

Отмечается, что ассоциация «Водно-спортивный клуб «АЛЬФА» стала победителем организованного ведомством аукциона на право пользования частью акватории озера Сенеж. По результатам аукциона часть акватории площадью четырнадцать гектаров будет использоваться для спортивного отдыха.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что благодаря аукциону появилась еще одна структура, заинтересованная в сохранении данного озера, поскольку водопользователь обязан будет осуществлять мониторинг состояния воды и береговой зоны, периодически отчитываясь перед министерством.

Фирсов также напомнил, что согласно Водному кодексу России, каждый человек имеет право беспрепятственного доступа к водным объектам общего пользования, что дополнительно закреплено в договоре водопользования, который вступит в силу после регистрации в Государственном водном реестре.