В Подмосковье отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В Подмосковье отметили День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, в регионе провели более 100 мероприятий, в которых приняла участие молодежь. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это встречи с участниками специальной военной операции, тематические выставки, торжественные линейки, творческие мастер-классы, спортивные игры и концерты», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, в Люберцах прошла большая концертная программа «Россия необъятная», в Орехово-Зуеве — патриотический концерт и молодежный флешмоб с раздачей праздничных шаров для детей. В Волоколамске у молодежного центра состоялось мероприятие, в рамках которого молодежь выложила из свечей слово «ВМЕСТЕ».

В Балашихе на базе спортивного комплекса провели флешмоб с разворотом флага Российской Федерации. В Реутове активисты движений «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Подмосковья» совместно с жителями города выстроились в живую фигуру, символизирующую единство всех регионов нашей страны.

Помимо этого, в Королеве, Истре, Домодедово и Бронницах прошли мастер-классы «СВОими руками», где волонтеры плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и тактические браслеты для бойцов, в Павловском Посаде — тренировки по оказанию первой помощи, сборке-разборке автомата Калашникова и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия прошли в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.