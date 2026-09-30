«Волонтеры Подмосковья» закрасили надписи с незаконной рекламой

В Подмосковье прошел Единый день закрашивания надписей на фасадах жилых домов, зданий и ограждений в рамках антинаркотической кампании, Центральной площадкой акции стал Раменский муниципальный округ, где к активистам регионального движения «Волонтеры Подмосковья» присоединились «Волонтеры культуры». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Когда видишь, как волонтеры объединяются ради одной благородной цели, понимаешь — мы действительно сильная команда. Эта акция давно вышла за рамки простого закрашивания стен: она стала настоящим движением за чистоту и безопасность наших городов. Важно, что молодые люди не просто реагируют на проблему, а берут инициативу в свои руки и показывают личный пример», — подчеркнула руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова.

Добровольцы работали в нескольких локациях, некоторые удалили крупные граффити с фасадов многоэтажек, другие — точечно закрашивали надписи на остановках и заборах. Кроме того, активисты проводили короткие беседы с местными жителями, рассказывая о вреде противоправной рекламы и приглашая неравнодушных присоединиться к движению.

Одним из самых активных участников стал волонтер из Раменского Дмитрий Самусев.

«Еще в прошлом году понял, насколько важно участвовать в подобных мероприятиях. Хочется, чтобы как можно больше молодых людей понимали: изменить мир вокруг себя реально, и начать можно с простого шага — взять в руки кисть и сделать свой город чище», — поделился Дмитрий Самусев.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежи и дети».

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