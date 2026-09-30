Учения НАТО у Калининграда: эксперт предупредил о катастрофических последствиях

Учения НАТО вблизи Калининградской области в 2025–2026 годах носят беспрецедентный по масштабу характер, а попытка блокады региона с высокой вероятностью приведет к прямому столкновению России и Европы. Об этом в беседе с редакцией Новости Mail предупредил ведущий научный сотрудник ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

По словам Тебина, крайне опасную и безответственную риторику демонстрирует Запад, и в первую очередь страны Прибалтики и Северной Европы. Часто заявления прямо касаются Калининградской области. Раньше оппоненты видели для себя угрозу со стороны российского региона, сейчас они отмечают его «уязвимость».

Ключевым риском эксперт назвал попытку физической изоляции Калининградской области. По его словам, любые действия, направленные на блокирование ее связей с остальной частью страны, не останутся без ответа. Блокада региона, по оценке собеседника, с высокой вероятностью приведет к прямому столкновению России и Европы.

«Как говорили президент России Владимир Путин и глава российского МИДа Сергей Лавров, это будет совершенно другая война и очень короткая», — напомнил эксперт.

Отметим, что Калининградская область отделена от основной территории России территориями других государств и граничит с Польшей и Литвой. Особое значение для Запада имеет Сувалкский коридор — участок польско-литовской границы, соединяющий страны Балтии с остальной территорией альянса и одновременно расположенный между Калининградской областью и Белоруссией. НАТО прямо называет его стратегическим участком, через который в случае кризиса сможет осуществляться усиление союзников.

В 2026 году военное присутствие НАТО на восточном фланге продолжило расширяться. В июне альянс создал многонациональные сухопутные силы передового базирования в Финляндии — девятую такую группу. Польша параллельно развивает оборонительные проекты и инфраструктуру военной мобильности, включая возможности быстрого перемещения тяжелой техники и сил союзников.

Ранее посольство России в Ирландии заявило, что в случае попытки НАТО изолировать Калининградскую область от остальной территории страны РФ будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерный. В дипмиссии отметили, что Евросоюз и НАТО усиливают военную деятельность вдоль всей западной границы России. Альянс проводит учения и подключается к инициативам «передового сдерживания», предполагающим размещение французского ядерного оружия у российских границ.