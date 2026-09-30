Финляндия впервые в истории превысила средний уровень госдолга по еврозоне — теперь он составляет 90,3% ВВП. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Еще пять лет назад долг едва дотягивал до 75%. Но за последние годы страна резко ускорилась. Во втором квартале показатель перевалил за 90%. Для сравнения: средний долг по еврозоне на конец первого квартала составлял 88,9%. Получается, Финляндия, которая когда-то гордилась своей финансовой дисциплиной, теперь обгоняет соседей по долговой нагрузке.

В начале 2000-х ситуация была прямо противоположной: долг Финляндии был заметно ниже среднего по еврозоне. Вступление в НАТО, рост расходов, экономические трудности — все это наложило отпечаток.

Ранее стало известно, что Макрон назвал российский газ основой конкурентоспособности Европы.