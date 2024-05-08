Вендинговые аппараты для кормления животных разместят в подмосковных парках

Министерство экологии и природопользования Московской области в этом году продолжит реализацию на территории Подмосковья проекта по внедрению вендингового оборудования для кормления животных в городских парках.

Примечательно, что положительный опыт реализации проекта в прошлом году в городских округах Одинцовский и Люберцы позволил повысить экологическую грамотность жителей и сформировать бережное отношение к обитателям городских парков и водоемов.

Подчеркнем, что продукты, употребляемые человеком, могут причинить вред животным, например, арахис вызывает расстройство пищеварения, а миндаль — отравление, хлеб вызывает у лебедей и уток заболевание крыльев. В связи с чем, для вендингового оборудования подбирается полезный и безопасный корм для каждого вида животных.

Так, вендинговые аппараты уже установлены в парка на территории восемнадцати городских округов региона. Социальная значимость проекта заключается в том, что он будет способствовать формированию культуры общения населения и, особенно, подрастающего поколения с животным миром.