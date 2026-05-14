Вода наступает: легендарные сом и сазан двинулись с Каспия в реки России

Астраханская область переживает мощный паводок, который, несмотря на отдельные сложности в управлении водосбросами, играет на руку экосистеме региона и рыбным запасам. Запас воды в водохранилищах заметно превысил прогнозы, что позволило рыбе беспрепятственно пройти этап нереста, передает «Каспий.Инфо».

Как отмечает астраханский эксперт Олег Сарана, с приходом тепла из акватории Каспийского моря в реки активно движутся сом и сазан. В волжских водах уже фиксируется появление сельди, однако ее черноспинная разновидность, служащая важнейшей кормовой базой для хищников, встречается единично. В текущем году доминирует пузанок, который, напротив, спровоцировал массовый подъем судака, следующего за этим видом вверх по течению.

Эксперт выразил обеспокоенность тем, что режим сбросов воды корректируется слишком часто. По его словам, остается лишь рассчитывать на то, что водного ресурса хватит для нормального созревания икры и последующего развития молоди.

Анализируя ситуацию, специалист пришел к выводу, что нынешний большой паводок способен стать естественной компенсацией стремительного обмеления Каспийского моря и может служить предвестником наступления нового многоводного цикла. Он подчеркнул, что природа справилась без участия человека — положительный результат достигнут исключительно за счет естественных факторов.